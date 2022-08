Natation: Les Suisses y ont cru pendant 750 mètres

Il s'en est fallu de peu pour que les nageurs suisses écrivent une page glorieuse de leur histoire, dans la capitale italienne. Jamais un relais helvétique n'a remporté de médaille lors d'un grand événement international et on a longtemps cru que l'heure était venue, jeudi, au Foro Italico romain. Le suspense a duré plus de 750 mètres et la déception sera sans doute à la hauteur des espoirs nés d'une course superbe.