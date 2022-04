Football: Les Suissesses à dix minutes près

Le genre de match qui devait s’accompagner de son record. La Stockhorn Arena l’a offert. Dans les tribunes thounoises, 6281 personnes, la plus belle affluence pour un match de l’équipe nationale sur ses terres. Autant de fans qui n’ont pas manqué de suivre vocalement les envolées de leurs protégées pour donner encore un peu plus d’allure au duel. Mais qu’en aurait-il été si la rencontre avait pu se dérouler plus tard qu’à 17h45, si les plaques de voiture qui s’enfonçaient dans le parking souterrain de l’enceinte avaient pu offrir autre chose que ces sigles «BE» en écrasante majorité?

Efforts réduits à néant

Quoi qu’il en soit, les Helvètes avaient remporté leur première victoire. Restait à tenir, au moins un match nul, pendant une heure et demie. La première moitié du billet pour la Coupe du monde 2023 était fixée à ce prix-là. Et comme prévu, il a fallu passer du temps dans sa moitié de terrain, sans ballon. Les incursions suisses en territoire italien se sont faites de plus en plus rares, la couverture pour protéger Gaëlle Thalmann de plus en plus épaisse. La menace restait le plus souvent timide. Puis 82 minutes d’efforts ont volé en éclats.