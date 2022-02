JO 2022 – Les Suissesses à la lutte pour le podium en Slalom Géant

Plus tôt dans la matinée la Suédoise Sara Hector, leader de la Coupe du monde de la spécialité, a remporté la première manche devant l’Autrichienne Katharina Truppe et l’Italienne Federica Brignone. Côté Suisse, Lara Gut-Behrami (8e), Michelle Gisin (9e), Wendy Holdener (10e) et Camille Rast (12e) ont réussi un tir groupé. Les quatre femmes se trouvent à un peu plus d’une seconde du podium provisoire.