Ski alpin – Les Suissesses brillantes derrière Vlhova

En Autriche, sur un tracé piqueté par le Suisse Silvano Stadler, Michelle Gisin s’est hissé e avec son dossard no 1 dans son sillage à huit petits centièmes de la vice-championne du monde de la spécialité. L’Obwaldienne, 5e et 8e en début de saison à Levi dans cette discipline, n’avait plus remis les skis de petites tailles depuis son 11e rang à Killington, le 28 novembre dernier où s’était déroulé l’ultime « porte à porte » de coupe du monde qui avait été remporté par l’Américaine.