Coupe du monde féminine 2023: Les Suissesses devront se méfier du réveil d’Aitana Bonmati

La Catalane devra peser de tout son poids pour passer l’obstacle qu’est l’équipe de Suisse. REUTERS

À l’image de son équipe, la Catalane Aitana Bonmati avait commencé son tournoi par un beau but lors de la large victoire contre le Costa Rica (3-0) avec un enchaînement et une frappe limpides, avant de sombrer comme toutes ses coéquipières lors de la claque infligée par le Japon (4-0), reléguant l’Espagne à la deuxième place du groupe. Avec la méforme du double Ballon d’or Alexia Putellas, autre star du Barça de retour sur les terrains après une grave blessure au genou, les espoirs de la Roja reposent en partie sur la native de Vilanova i la Geltru.

La Nati devra surveiller la Catalane comme le lait sur le feu! Souvent comparée à Andres Iniesta, elle partage avec lui une apparence frêle, le numéro sur son maillot en sélection (le 6), mais surtout la vision du jeu, les passes précises et le talent créatif d’un des rouages essentiels du seul titre mondial des Espagnols en Afrique du Sud en 2010. La joueuse de 25 ans a réalisé une saison pleine avec le FC Barcelone, lui permettant de gagner à nouveau le titre de champion d’Espagne mais surtout une deuxième Ligue des champions, dont elle a été élue meilleure joueuse, terminant à la deuxième place des buteuses (5) et avec le plus de passes décisives (8).

Le ballon d’or en ligne de mire

Considérée comme une des favorites pour le Ballon d’or en fin d’année, Bonmati verrait ses chances de récompense augmenter en cas d’un bon parcours de l’Espagne au Mondial. C’est peut-être l’une des raisons qui l’a poussée à revenir au sein de la sélection, alors qu’elle faisait partie des «quinze rebelles» qui ont annoncé l’an dernier ne plus vouloir y jouer tant que Jorge Vilda restait à sa tête.

«Les positions se sont rapprochées et je pense que nous allons tous dans la même direction et nous savons clairement où nous voulons emmener le football féminin espagnol», s’est contentée de dire Bonmati à son retour, alors que Vilda est toujours sélectionneur et que douze des rebelles ne sont pas présentes au Mondial. Mais malgré l’échec de ses revendications, Bonmati est considérée comme un des leaders de vestiaire, grâce à un caractère forgé dans sa jeunesse, où elle était la seule fille à jouer au milieu des garçons.

Un esprit guerrier

«Si aujourd’hui je suis aussi guerrière, résiliente et ambitieuse, c’est grâce à cette période, qui m’a aidée à me forger le caractère», a reconnu la joueuse en début d’année lors d’un entretien avec la radio catalane RAC1. Cet esprit guerrier, elle l’a aussi hérité de sa famille: ses parents, professeurs de catalan, ont été à l’origine d’un changement législatif permettant de mettre le nom de la mère en premier devant celui du père. On s’en doute, Bonmati est celui de sa mère.

Très investie dans des causes humanitaires, elle a porté après son titre en Ligue des champions un t-shirt avec un message pour les réfugiés et est une spectatrice assidue des matches du Barça Genuine, qui réunit des joueurs et joueuses souffrant d’un handicap mental. Et dans une époque où le tabou sur la santé mentale des sportifs est peu à peu levé, elle a admis sans problème qu’elle consultait un psychologue depuis des années: «Tout le monde souffre, ce n’est pas grave, mais on doit parler en parler ouvertement et la solution est d’aller voir un psychologue».

Samedi face aux Suissesses, sorties premières du groupe A, c’est d’une guerrière bien dans ses baskets et dans son jeu qu’aura besoin l’ambitieuse Roja pour éviter une nouvelle désillusion après l’élimination en quarts de finale du dernier Euro.

Le match est à suivre en direct samedi à 7h avec notre spécialiste en football féminin sur notre site et notre app!