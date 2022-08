Européens de Munich: Les Suissesses doivent se contenter de l’argent européen

Malgré la défaite, Tanja Hüberli et Nina Brunner ont gardé le sourire lors de la remise des médailles. AFP

Couronnées en 2021 à Vienne, Nina Brunner (29 ans) et Tanja Hüberli (26 ans) n’ont pas signé de doublé en finale des Championnats d’Europe, samedi soir sous la pluie de la Königsplatz de Munich. Têtes de série No 4, la Zurichoise et la Zougoise ont été battues par Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka (Nos 3) en trois sets. Le score: 18-21 21-15 15-11 en 56 minutes.

Sacrées en 2019 à Moscou, les Lettones ont décroché une deuxième couronne continentale. Les Helvètes, qui avaient bien entamé la partie, peuvent nourrir quelques regrets. Alors qu’elles menaient un set à zéro, qu’elles n’avaient toujours pas égaré de manche depuis le début du tournoi, elles ont enchaîné les fautes dès l’entame du deuxième set. Menées 1-7, elles ont indirectement contribué à relancer les actions de leurs adversaires et n’ont plus retrouvé la sérénité.

Fin de série pour la Suisse

Elles ont certes pu croire en leurs chances dans la troisième manche. Mais deux fautes consécutives ont permis à Graudina et Kravcenoka de se forger une marge de trois points qui n’a plus fondu. «C’est clair que nous sommes déçues, a lâché Nina Brunner après avoir reçu sa médaille d’argent. Mais il faut donner du crédit à nos adversaires qui ont été meilleures que nous.» Un avis partagé par Tina Graudina: «C’était un super match et, cette victoire, nous sommes allées la chercher.»