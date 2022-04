Football féminin – Les Suissesses en classe économique avant une semaine décisive

Sandy Maendly, Ana-Maria Crnogorcevic, Naomi Mégroz et Noelle Maritz à leur sortie de l’avion dans la capitale roumaine.

La Nati est arrivée mercredi, à 21h20, heure locale (20h20 en Suisse) à Bucarest, dans l’anonymat le plus complet. Alors que le record de spectateurs pour un match de football féminin a été battu mercredi passé au Camp Nou lors du Clasico entre le Barça et le Real Madrid (91’553), les Suissesses sont, elles, passées totalement inaperçues à l’aéroport de Zurich, avant de prendre un avion de ligne.

Même Alisha Lehmann, qui compte pourtant 6,8 millions de followers sur Instagram – soit plus que Granit Xhaka (2,3 millions), Yann Sommer (0,55 mio) et Xherdan Shaqiri (2,6) réunis – pouvait se déplacer sans susciter la curiosité des personnes présentes. A bord de l’avion, le personnel de Swiss a salué la présence des joueuses de l’équipe nationale, dans l’indifférence générale. Voyageant en classe économique, les Suissesses se sont fondues dans le moule, passant leur temps à bouquiner, regarder des films, discuter ou écouter de la musique.

«Il n’y a rien de mieux que d’avoir des confrontations avec des adversaires directs. Ce sont deux matches au sommet.» La gardienne fribourgeoise Gäelle Thalmann plante le décor. L’équipe de Suisse va vivre une semaine décisive dans l’optique de la qualification pour la Coupe du monde 2023 en Australie/Nouvelle-Zélande, d’abord vendredi à Bucarest contre la Roumanie (17h45 en Suisse), puis mardi à Thoune face à l’Italie (17h45). Deux nations classées 3e et 2e du groupe G de ces éliminatoires, à respectivement 9 points (mais un match en moins) et 3 points de la Suisse. Si la Nati parvient à rester invaincue au terme de ces deux rencontres, elle aura fait un pas de géant en direction de l’Océanie, avant les deux derniers matches qualificatifs, début septembre, en Croatie puis à domicile face à la Moldavie. Elle pourrait même être déjà mathématiquement qualifiée mardi, en cas de double victoire.

Habituel

Est-ce une pratique courante? «Oui, s’il y a un vol direct et des horaires qui correspondent à notre programme, nous voyageons souvent de la sorte, explique Dominik Erb, coordinateur médias de l’équipe de Suisse féminine. Avec le Covid, nous avons parfois dû prendre un charter rien que pour nous. Mais en général, cela se passe ainsi.»

Un traitement inimaginable pour l’équipe masculine, qui n’affecte pas plus que cela les joueuses, coutumières de ce genre de périple. «C’est mieux de réaliser des économies sur le transport plutôt que sur notre chambre d’hôtel, confie la Genevoise Sandy Maendly. Evidemment, c’est plus pratique d’avoir son propre avion, de ne pas devoir attendre pour enregistrer ses bagages, passer la douane, récupérer ses valises... Mais on préfère pouvoir bénéficier de chambres individuelles.» Bonne nouvelle, l’équipe de Suisse n’abordera pas sa semaine décisive en dormant dans des dortoirs prévus pour 12 personnes.