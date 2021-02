Les Suissesses n’ont pas vraiment tiré leur épingle du jeu lors du deuxième entraînement en vue des deux descentes de Val di Fassa (Italie), vendredi et samedi.

La meilleure d’entre elles a été Lara Gut-Behrami. La triple médaillée des récents Mondiaux de Cortina d’Ampezzo a signé le sixième chrono, à 74 centièmes de l’Américaine Breezy Johnson. Celle-ci a précédé l’Autrichienne Ramone Siebenhofer de 0’’23 et la Canadienne Marie-Michèle Gagnon de 0’’26.

Il faut plonger un peu plus plus loin dans le classement pour trouver trace des autres Suissesses. Joana Hählen est 9e à 0’’81, Corinne Suter 10e à 0’’83, Priska Nufer 15e à 1’’37, Michelle Gisin 17e à 1’’44, Katja Grossmann 20e à 1’’57, Delia Durrer 22e à 1’’64, la Fribourgeoise Noémie Kolly 23e à 1’’66, Jasmine Flury 31e à 1’’98, Rahel Kopp 33e à 2’’03, Stephanie Jenal 45e à 2’’66, Janine Schmitt 46e à 2’’67, Jasmina Suter 49e à 2’’76 et Melanie Michel 54e à 3’’49.