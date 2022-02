Football - Les Suissesses entament 2022 par un nul en amical

Pour compenser les absences de quatre titulaires indiscutables – Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Coumba Sow et Luana Bühler –, le sélectionneur avait dû procéder à de nombreuses innovations dans son effectif. Régulièrement dans le onze de base, Noelle Maritz et Eseosa Aigbogun (remplaçantes), ainsi que Riola Xhemaili et Svenja Fölmli (pas sur la feuille de match) n’étaient pas non plus présentes au coup d’envoi. L’entraîneur l’avait prévenu, les joueuses qui allaient débuter n’avaient pas l'habitude de jouer ensemble et il fallait s’attendre à des erreurs.