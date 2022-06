Beach-volley: Les Suissesses espèrent briller aux Mondiaux à Rome

Nina Brunner et Tanja Hüberli auront un coup à jouer aux championnats du monde à Rome.

Du 10 au 19 juin, le Foro Italico de Rome se transformera ainsi en Mecque du beach-volley. Ce lieu emblématique de la Ville éternelle a également servi de terrain de jeu pour les matches de la Ligue mondiale de volleyball en 2015 et du championnat du monde masculin de volleyball en 2018. Situé sur la rive ouest du Tibre, le Foro Italico fut aussi le site principal des Jeux olympiques de Rome de 1960.

Trois équipes helvétiques - toutes féminines - seront en lice: les championnes d’Europe de 2021, Tanja Hüberli et Nina Brunner. Les médaillées de bronze des JO 2020 à Tokyo, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré, ainsi que la paire d’espoirs Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré.