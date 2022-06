Football: Les Suissesses humiliées en Allemagne

Contre les Allemandes, Ramona Bachmann et les Suissesses ont été loin du compte.

L’équipe de Suisse a encore du pain sur la planche si elle espère faire bonne figure au championnat d’Europe, qui aura lieu cet été en Angleterre (6-31 juillet). Lors du premier de ses deux matches de préparation pour l’Euro, la Nati a été écrasée 7-0 par l’Allemagne, vendredi à Erfurt. Privée de sa capitaine Lia Wälti, restée en Suisse car souffrant d’une élongation musculaire à la cuisse droite, et avec Ana-Maria Crnogorčević sur le banc – la joueuse du Barça avait été diagnostiquée positive au Covid la semaine passée – la sélection nationale n’a jamais eu voix au chapitre.

Les Allemandes n’ont mis que 6 minutes pour prendre les devants au tableau d’affichage. Bien lancée en profondeur, Klara Bühl s’en est allée remporter son duel avec Gaëlle Thalmann pour l’ouverture du score (6e). Malgré ce but précoce, la Suisse a ensuite bien résisté face à une équipe allemande qui a monopolisé le cuir. Jusqu’à la 41e minute et le 2e but adverse, un centre de Bühl repris victorieusement par Lina Magull (41e).