Football féminin - Les Suissesses infligent une correction à la Lituanie

La Nati n’a fait qu’une bouchée de la Lituanie, mardi à Vilnius (0-7). Avec un but et quatre assists, Ana-Maria Crnogorcevic a joué un rôle prépondérant dans cette claque.

Grâce à une démonstration offensive, la Suisse a remporté mardi à Vilnius son 6e succès consécutif dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2023 en Australie/Nouvelle-Zélande. L’équipe nationale, qui s’est imposée 0 - 7 , conforte ainsi sa première place du groupe G , avec 3 points d’avance sur l’Italie, qui a dominé la Roumanie (0- 5 ).

Pour cette rencontre, Nils Nielsen avait procédé à trois changements par rapport à l’équipe qui avait obtenu un probant succès en Italie vendredi. Ramona Bachmann (suspendue), Julia Stierli (rentrée en Suisse pour ses études) et Luana Bühler (laissée au repos) étaient remplacées par Alisha Lehmann, Rahel Kiwic et Viola Calligaris, qui n’avait plus joué avec la sélection nationale depuis le 18 septembre 2020 en raison de blessures.

Le show Crnogorcevic

Sur un terrain en partie enneigé et sous des températures négatives, la Nati n’a même pas eu besoin de 3 minutes pour ouvrir le score. Après un corner, une partie de billard s’est conclue par un but contre son camp de Monika Piesliakaite (3e). Sur un coup franc de Noelle Maritz, Rahel Kiwic a fait parler s on 1m85 pour doubler la mise d’une tête puissante (12e).

Avec deux buts d’avance après un peu plus de dix minutes, l’équipe nationale a ensuite déroulé, notamment grâce à Ana-Maria Crnogorcevic et Coumba Sow. La joueuse du FC Barcelone a notamment délivré trois passes décisives sur le doublé de Sow (31e, 37e), ainsi que sur la réussite de Riola Xhemaili (40e) . La Bernoise a égalemen t t rouv é la faille d’un tir dans la lucarne (34e). Il s’agit de son 6e but en 6 parties dans ces éliminatoires.

Mois d’avril décisif

Fort de ce large avantage, Nils Nielsen a pu faire tourner son effectif avec les entrées de Lara Marti, Rachel Rinast et Sandrine Mauron à la pause. La Vaudoise a d’ailleurs bien failli s’illustrer dès la reprise, mais sa frappe qui prenait le chemin de la lucarne a été détournée par la portière adverse (47e). Continuant à survoler les débats, les visiteuses ont encore enfoncé le clou par Svenja Fölmli, à la réception d’une n o uvelle o ffrande de Crnogorcevic (61e). La Genevoise Sally Julini, 18 ans, a fêté sa 3e sélection avec la Nati, entrant à un quart d’heure de la fin.

La Nati jouera son billet pour le Mondial en Océanie en avril prochain, avec un déplacement en Roumanie le 8, puis la réception de l’Italie le 12.