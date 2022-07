Football: Les Suissesses joueront à Lausanne à la rentrée

Une première depuis plus de 8 ans. L’équipe de Suisse féminine sera bientôt de retour dans le canton de Vaud. Elle affrontera la Moldavie à Lausanne, le mardi 6 septembre 2022, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023 en Australie/Nouvelle-Zélande. Les coéquipières de Ramona Bachmann n’avaient plus joué sur sol vaudois depuis le 8 mai 2014 et une victoire 3-0 contre l’Islande, à Nyon.