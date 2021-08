JO de Tokyo - En beach-volley, les Suissesses joueront pour la médaille de bronze

Après avoir éliminé leurs compatriotes Tanja Hüberli et Nina Betschart (Nos 7) en 8es de finales et les Brésiliennes Ana Patricia et Rebecca (Nos 4) en quarts de finale, la Bernoise et la Zurichoise ont cédé face aux Américaines April Ross et Alix Klineman (Nos 2), vice-championnes du monde en 2019. Elles se sont sèchement inclinées en deux sets. Le score: 21-12 21-11 en 37 minutes.