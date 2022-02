Hockey sur glace – Les Suissesses joueront pour une médaille olympique

Dominique Rüegg et Nicole Bullo ont de bonnes raisons de jubiler.

Coach challenge salvateur

En troisième période, les joueuses du ROC pensaient avoir pris une option pour accéder à la demi-finale. Suite à une approximation de la gardienne suisse sur un tir de Shokina, le puck a franchi la ligne de but et la réussite accordée (47e). Mais le staff suisse a bien réagi en demandant un «coach challenge»: au début de l’action, le puck avait brièvement quitté la surface de jeu. Après révision de l’action à la vidéo, les arbitres sont revenues sur leur décision et ont annulé la réussite russe.