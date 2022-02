Hockey sur glace – Les Suissesses ont pris une sacrée volée contre les Canadiennes

Les Canadiennes n’étaient vraiment pas là pour plaisanter. Après un tour de chauffe au premier tiers (3-0), elles ont brusquement appuyé sur l’accélérateur lors d’une deuxième période cauchemardesque pour les Suissesses et la gardienne Andrea Brändli. Les stars canadiennes - Poulin, Fillier, Clark, Thompson et compagnie - s’en sont donné à cœur joie, inscrivant au passage cinq buts supplémentaires à une équipe de Suisse complètement dépassée au niveau du rythme infernal imposé par les finalistes des derniers JO à PyeongChang.

«Nous voulions rester dans le match le plus longtemps possible. Malheureusement, nous n’avons tenu que quelques minutes, a regretté le coach Colin Mueller. Il y avait sans doute un peu de nervosité au début. Les Canadiennes ont vraiment déroulé et lorsqu’elles jouent ainsi, c’est vite très compliqué. Au final, je pense que nous aurions pu éviter six buts. Ce score est moche, mais on doit vite passer au prochain match.»