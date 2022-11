Tennis: Les Suissesses ont un mauvais souvenir à effacer

À l’automne dernier, on les avait laissées en larmes dans l’O2 Arena de Prague, leur rêve de sacre brisé après cette défaite mortifiante en finale contre la Russie, puis amères en conférence de presse devant la volte-face adverse (ndlr: Pav­lyuchenkova s’était retirée sur blessure vingt minutes avant son duel avec Belinda Bencic). «On méritait de gagner, et j’espère que le karma du sport nous le rendra», avait alors réagi la Saint-Galloise, l’air grave. Ce jour est-il arrivé?

Vaincue en finale en 1998 (ndlr: avec Martina Hingis et Patty Schnyder) et l’année dernière, la Suisse veut franchir l’ultime marche qui la sépare du titre. «On a prouvé qu’on pouvait se battre avec les meilleures nations et nous avons plus ou moins la même équipe (ndlr: Simona Waltert a remplacé Stefanie Vögele). Donc nous serons un groupe très difficile à battre», promet Günthardt.