À moins d’une hécatombe parmi les skieuses de tête en deuxième manche, il n’y aura pas de Suissesse sur le podium du géant de Courchevel. Après le passage des trente premières concurrentes, Michelle Gisin, Wendy Holdener et Lara Gut-Behrami sont loin, très loin de la Slovaque Petra Vlhova, qui a signé le meilleur temps sur le premier tracé.

Porteuse du dossard No 1, la grande dominatrice de ce début de Coupe du monde féminine mène le bal avec 49 centièmes d’avance sur l’Italienne Marta Bassino, et 65 centièmes sur l’Américaine Mikaela Shiffrin.

Dans le brouillard et sous les flocons de neige qui tombaient sur la station française, les Suissesses n’ont donc pas réussi à tirer leur épingle du jeu, peut-être victimes des conditions qui allaient en s’empirant au fur et à mesure des départs. Meilleure d’entre elles, Michelle Gisin pointe à la neuvième place, avec un retard conséquent de 1’’73 sur Vlhova. Wendy Holdener est onzième (+1’’83) et Lara Gut-Behrami quatorzième (+2’’28).