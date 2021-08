JO de Tokyo - Les Suissesses remportent le bronze en beach-volley

Anouk Vergé-Dépré (à gauche) et Joana Heidrich ont été éblouissantes à Tokyo. AFP

Anouk Vergé-Dépré (29 ans) et Joana Heidrich (29 ans) ont offert une treizième médaille à la délégation suisse depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo.

Vendredi matin, au Shiokaze Park, la Bernoise et la Zurichoise ont remporté la finale pour la troisième place du tournoi de volleyball de plage.

Douzièmes de la hiérarchie des duos engagés sur le sable japonais, les Suissesses ont battu les Lettones Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka (Nos 16), championnes d’Europe en 2019, en deux sets. Le score: 21-19 21 - 15 en 44 minutes.

Patronnes sur le terrain

Un jour après s’être montrées impuissantes en demi-finales, Vergé-Dépré et Heidrich ont mérité leur succès et o nt été le s patronnes s ur le terrain. Dans les deux manches, elles ont fait la course en tête, trouvé les bons angles et géré intelligemment leur marge pour obtenir la victoire la plus importante de leur carrière.

Dans la phase éliminatoire de la compétition, les nouvelles bronzées avaient éliminé leurs compatriotes Tanja Hüberli et Nina Betschart (Nos 7) en 8es de finale, puis les Brésiliennes Ana Patricia et Rebecca (Nos 4) en quarts de finale avant de s’incliner devant les Américaines April Ross et Alix Klineman (Nos 2), vice-championnes du monde en 2019, en demi-finale.

Une deuxième breloque dans la discipline

La paire Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich est la deuxième équipe helvétique à accéder à un podium dans une discipline qui a intégré le calendrier olympique en 1996, aux Jeux d’Atlanta. En 2004, à Athènes, Patrick Heuscher et Stefan Kobel s’étaient parés du bronze.

Swiss Olympic, qui espérait célébrer un minimum de sept médailles à Tokyo, a amassé treize médailles depuis le début de joutes: trois en or, quatre en argent et six en bronze.

Dix de ces conquêtes ont été accomplies par des femmes.

Il faut remonter à 1952 pour trouver la trace d’une récolte plus prolifique. A Helsinki, les Suisses (que des hommes) avaient raflé 14 breloques, dont sept en gymnastique.