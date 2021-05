Curling - Les Suissesses renouent avec la victoire aux Mondiaux

Dans la nuit de mardi à mercredi, la skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières ont aisément battu la République tchèque (9-1) en six ends, leurs adversaires ayant choisi de jeter l’éponge à ce moment-là du duel.

Les Suissesses ont forcé la décision dans les quatrième et cinquième manches qui ont confiné à la perfection, En effet, alors qu’elles menaient 2-0, elles ont inscrit successivement quatre et trois points dans ces portions du match qui n’ont plus laissé planer de doute sur l’issue de la confrontation.