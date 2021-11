Tennis - Les Suissesses rêvent d’imiter Federer et Wawrinka

Sept ans après le triomphe de Roger Federer et Stan Wawrinka en Coupe Davis, les Suissesses partent cette semaine à la conquête de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup). A Prague, le chemin vers le titre qui attend Belinda Bencic (WTA 17), remise de sa blessure au genou, Jil Teichmann (WTA 39), Viktorija Golubic (WTA 45) et Stefanie Vögele (WTA 116) s’annonce semé d’embûches.

Si le tournoi s’annonce très ouvert en raison, notamment, de la nouvelle formule, le capitaine suisse croit en ses filles. « On a une forte équipe, souligne-t-il. D'ailleurs, je ne pense pas que c’est agréable pour les autres pays de jouer contre nous. On a deux bons simples et un bon double. Le but est donc de gagner cette Billie Jean King Cup. Pour autant, on ne se dit pas que c’est cette année ou jamais. »