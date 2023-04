Hockey sur glace: Les Suissesses se glissent en demi-finales du Mondial

Devant les 1344 spectateurs présents au CAA Centre de Brampton, les Helvètes, qui avaient concédé le premier but, ont forcé la décision dès l’entame du tiers médian. Alors que le score était de 1-1, Alain Müller, Lara Stalder et Rachel Enzler ont allumé à trois reprises la lampe dans le dos de la gardienne japonaise Miyuu Masuhara en six minutes pour faire passer la marque à 4-1 et assurer le succès de leurs couleurs dans un match où elles ont enfilé la tunique des patronnes. La statistique des tirs cadrés témoigne de leur emprise sur le jeu: 35-28.