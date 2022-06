Sexualité.: Les Suissesses se masturbent de plus en plus

Les femmes dans le monde se masturbent nettement plus en 2022 qu’en 2021. C’est la conclusion de l’enquête réalisée par la marque de vibromasseurs Womanizer à l’occasion de la journée mondiale de la masturbation égalitaire qui a lieu ce jeudi 23 juin. Cela signifie qu’à partir de cette date les femmes commencent à se masturber alors que les hommes le font depuis le début de l’année.

Lancée en 2020 par la marque berlinoise, cette journée a pour but d’attirer l’attention sur l’écart des pratiques masturbatoires entre les femmes et les hommes. Un écart qui est passé de 62% en 2021 – la journée mondiale de la masturbation égalitaire avait eu lieu le 14 août – à 47% en 2022.

Les Suissesses aussi

Pour arriver à cette conclusion, Womanizer a interrogé en mai de cette année 22’315 personnes dans 15 pays différents, dont la Suisse. Il en ressort que les femmes se masturberont en moyenne 76 fois en 2022, soit 23 fois de plus que l’année précédente.

Avec 74 fois par an, les Suissesses sont juste en dessous de la moyenne mondiale. Néanmoins, elles se masturbent elles aussi davantage qu’en 2021 (32 fois de plus). Quant aux hommes suisses, ils se masturberont en moyenne 162 fois cette année contre 174 fois en 2022. Une légère baisse qui ne les empêche cependant pas de tenir la tête du classement mondial.

Briser un tabou

Réelle augmentation des pratiques masturbatoires chez les femmes ou libération de la parole autour de cette question, difficile de le savoir avec exactitude. Selon Johanna Rief, le tabou de la masturbation féminine est néanmoins bel et bien en train de se briser. «Ces résultats montrent à quel point il est important de sensibiliser à la sexualité féminine et au désir. C’est formidable de voir qu’un changement social est en cours et que nous sommes autorisés à y contribuer.»