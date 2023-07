Football: Les Suissesses sèchent face au Maroc

Très bon match de Sow

Point positif tout de même, l’équipe nationale s’est montrée beaucoup plus concentrée que face à la Zambie, limitant les pertes de balle. Cela s’est concrétisé par une stabilité défensive retrouvée, et un 3e blanchissage consécutif pour Gäelle Thalmann avec le maillot national. La Nati a dominé les débats et n’a jamais été inquiétée avant les arrêts de jeu et une frappe de Salma Amani (96e). Un élément sur lequel il faudra s’appuyer.