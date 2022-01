Ski alpin – Les Suissesses s’offrent un superbe doublé avant Pékin

Corinne Suter a parfaitement tenu son rang samedi à Garmisch-Partenkirchen. En l’absence de nombreuses stars du Cirque blanc, la Suissesse a maté le peu de concurrence qu’il restait sur une piste «Kandahar» verglacée. La quadruple médaillée mondiale a devancé sa compatriote Jasmine Flury (2e à 0’51) et l'Autrichienne Cornelia Hütter (3e à 0’78). Il s’agit du premier succès de l’hiver pour la Schwytzoise.

Partie avec le dossard No 7, la skieuse de 27 ans a réussi une manche très propre. Déjà à l’aise lors des entraînements (1re jeudi, 3e vendredi), Corinne Suter s’est montrée solide sur la partie de glisse et dans le secteur technique, où elle a fait la différence. Une superbe performance qui lui a permis de remporter une quatrième victoire et un 19e podium en Coupe du monde. Idéal à quelques jours des Jeux olympiques.