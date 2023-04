Football: Pas de but entre Suissesses et Chinoises

Ana-Maria Crnogorcevic et les Suissesses n’ont pas trouvé l’ouverture contre la Chine et sa gardienne Huan Xu.

La sélectionneuse nationale, en place depuis le début de l’année, voulait effectuer des tests dans cette rencontre. Cela s’est vu dès le coup d’envoi, l’équipe de Suisse peinant à se trouver et commettant plusieurs imprécisions. Sans conséquence toutefois: la reprise de Fang Jie a été déviée en corner (4e) et la tête de Lou Jiahui (5e) a été sauvée juste devant sa ligne par Ana-Maria Crnogorcevic, évitant une douche froide aux 4290 spectateurs présents à la Swisspoarena.

Passées ces premières minutes laborieuses, la Nati est parvenue à poser son jeu. Face à un bloc adverse très bien organisé, elle a cependant eu du mal à inquiéter la gardienne Xu Huan. En l’absence de Ramona Bachmann et avec une Crnogorcevic peu à l’aise dans un positionnement plus axial, le danger est principalement venu des pieds de Géraldine Reuteler. Mais l’attaquante de l’Eintracht Francfort a manqué de précision (8e, 20e et 33e). Finalement, les principales inquiétudes pour l’arrière-garde chinoise sont survenues lors de cafouillages après des balles arrêtées, Fabienne Humm touchant notamment le poteau (43e).