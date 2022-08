Football : Les Suissesses visées par une lettre anonyme haineuse

Et juste au-dessous, la photo d’une lettre anonyme abjecte écrite en allemand. Une lettre remplie d’insultes, de propos sexistes et tout simplement de haine envers le football féminin en général, mais aussi envers la joueuse vedette Alisha Lehmann ou encore l’ex-entraîneuse de la sélection helvétique, Martina Voss-Tecklenburg en particulier.

Nombreux messages de soutien

Le tweet de la directrice du football féminin suisse n’a en tout cas laissé personne indifférent sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes se sont manifestés pour dénoncer à leur tour ces propos haineux envers les footballeuses. «J’ai reçu de nombreux messages de soutien et je vous en remercie, a écrit Tatjana Haenni sur son compte Twitter, quelques heures après avoir dévoilé le contenu de la lettre anonyme. En publiant cette lettre, j’ai voulu continuer à sensibiliser l’opinion publique et montrer que le respect et la tolérance sont encore trop souvent bafoués. Ces termes sont irrespectueux, rabaissants et blessants.»