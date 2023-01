Étude : Les suivis de cas et la fermeture des frontières ont contenu le Covid-19

Des mesures, souvent drastiques, ont été prises durant la pandémie. On comprend maintenant mieux leur efficacité et leurs lacunes.

Une étude parue dans la revue «Science Translational Medicine», relayée par la «Berner Zeitung», montre les effets positifs des restrictions aux frontières et des confinements, pour faire face au Covid-19. La fermeture des frontières a permis de réduire le nombre de virus importés en Suisse d’environ 94%, indique l’étude. Selon les chercheurs qui ont réalisé l’étude, dont une cinquantaine proviennent entre autres des universités de Zurich, Berne, Bâle, Lausanne et Genève, ce résultat montre qu’on a pu dissocier l’infection chez nous et ce qui s’est passé dans les autres pays.