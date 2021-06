Basketball : Les Suns battent les Clippers sur un dunk à la dernière seconde

Grâce à un panier de Deandre Ayton en toute fin de match, Phoenix a fait le break dans la finale de la Conférence Ouest.

Les Clippers semblaient pourtant avoir fait le plus dur, après être revenus d’un déficit de 9 points dans le troisième quart-temps et être repassés devant dans la dernière minute du quatrième quart-temps grâce à six points d’affilée de leur ailier Paul George.