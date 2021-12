Basketball : Les Suns brillent dans le choc au sommet

En NBA, Phoenix s’est imposé 104-96 contre Golden State dans l’affiche de la nuit de mardi à mercredi.

Privés dès le second quart-temps de leur arrière Devin Booker, blessé à un ischio-jambier, les Suns ont pu s’appuyer sur le meneur vétéran Chris Paul (15 points, 11 passes décisives) et l’intérieur Deandre Ayton (24 points, 11 rebonds).

Défense de fer

«Côté défense, on est une équipe qui s’améliore», a reconnu après la rencontre l’entraîneur de Phoenix Monty Williams. «Pour moi, ça s’est joué sur une question de volonté et de dureté... Nos gars ont mis toute leur volonté pour qu’on l’emporte».

Record pour Phoenix

Le coach des Suns a également loué la performance de Chris Paul, le vétéran de 36 ans resté finalement 39 minutes sur le parquet à cause de la blessure de Booker: «Chris qui joue 39 minutes, ça dit quelque chose de son caractère et de son dévouement au jeu».

Avec cette 17e victoire d’affilée – ils n’ont plus perdu depuis une défaite face à Sacramento le 27 octobre – les Suns ont égalé un record de franchise, qu’ils auront l’occasion de battre dès jeudi soir face aux faibles Pistons de Detroit. Avec 18 victoires et 3 défaites pour chacun, Suns et Warriors caracolent toujours en tête de la conférence Ouest et de la NBA après leur affrontement.