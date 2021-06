Basketball : Les Suns joueront la finale de Conférence

Les Phoenix Suns sont la première franchise à se qualifier pour les finales de Conférence NBA après leur quatrième victoire en quatre matches sur le parquet des Denver Nuggets dimanche (125-118), alors qu’à l’Est, l’affrontement entre Milwaukee et Brooklyn est bien plus disputé (2-2).

Avec ce «sweep» (victoire d’une série en quatre matches), la franchise de l’Arizona retrouve la finale de Conférence pour la première fois en 11 ans. Pour ce second match à l’extérieur, elle a de nouveau pu compter sur leur meneur vétéran Chris Paul, auteur de 37 points et de l’arrière Devin Booker, 34 points et 11 rebonds. «Beaucoup de gens disent que je ne joue pas un basket «utile». C’est le moment de le prouver», a réagi après le match Booker, 24 ans.