RÉGIONAL ET DE SAISON

Les superfood n'ont pas besoin d'être exotiques

Les aliments importés de pays lointains présentent un mauvais bilan environnemental. Il existe ici des alternatives aux super fruits et super légumes exotiques.

Teneur en vitamine C, calcium et fibres, les effets bénéfiques du brocoli sur la santé ont déjà été prouvé à plusieurs reprises. La saison du brocoli en Suisse va de mai à début novembre.

Les dits «super-aliments» sont généralement tout sauf super pour l'environnement. Vous trouverez ici une sélection de fruits et légumes locaux qui améliorent votre santé et votre condition physique tout en respectant le bilan environnemental.

Ces dernières années, il y a eu un véritable engouement pour les dits « superfood» ou «super-aliments» tels que les baies d'açaï et de goji, le baobab ou le thé matcha. Ils devraient vous maintenir jeune, vous aider à perdre du poids et lutter contre toutes sortes de maladies. Ces aliments exotiques sont cependant tout sauf «super» pour notre planète à cause de leur production très consommatrice en ressources et leur transport à travers le monde. Il existe des alternatives locales aux superfood, tout aussi saines et savoureuses et beaucoup moins nocives pour l'environnement. Voici ces aliments favorisant la santé provenant de nos latitudes dans la galerie photos ci-dessus.