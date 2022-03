E-sport : Les «superteams» vont avoir très fort à faire en play-off

Fnatic fera face à son grand rival G2 alors que Vitality a dû batailler pour se qualifier pour les play-off du LEC sur «League of Legends».

Rien ne semblait pouvoir perturber le duel au sommet attendu entre Fnatic et Vitality cette saison en LEC, le championnat européen de «League of Legends». Pourtant, c’est Rogue qui a damé le pion aux deux «superteams» en terminant à la première place (14 victoires, 4 défaites), Comp et Malrang ayant parfaitement réussi à faire oublier les départs de Hans Sama et Inspired.