James Collins (Luton) célèbre un but avec des fans pour la première fois depuis très longtemps.

«WE’RE BACK!», «Nous sommes de retour!», en français. Mardi soir, les supporters de Luton ont transposé leur joie sur un tifo. Un cri du cœur qui exprime le soulagement pour les fans anglais de retrouver enfin leur place dans le stade de leur équipe préférée. Cela faisait plus de huit mois que les amateurs de ballon rond avaient été contraints de suivre leur discipline favorite depuis leur canapé.

West Ham United sera le premier club de Premier League à compter sur 2000 supporters dès samedi contre Manchester United (18h30), et Arsenal a déjà pu s’appuyer sur ce soutien durant la rencontre de jeudi soir contre le Rapid Vienne en Europa League (4-1).

Un protocole flexible

Actuellement, tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Ceux situés dans une zone de risque 1 sont toujours contraints d’évoluer dans des enceintes vides. Plusieurs clubs du nord du pays sont notamment concernés par ce cas de figure. Ceux qui figurent dans la deuxième zone peuvent accueillir 2000 personnes ou la moitié de la capacité du stade s’il est plus petit. Aucun club de football professionnel ne se trouve dans la troisième zone, qui donne l’accès à 4000 personnes.

Certains clubs, comme Everton, ont décidé de demander un test négatif à chaque supporter pour pouvoir assister au spectacle de l’intérieur. Mais ce choix est laissé aux clubs. Ainsi, Tottenham, Liverpool, Chelsea, West Ham et Brighton précisent leurs plans et devraient retrouver une partie de leurs fans dans les deux prochaines semaines. Les autres devront prendre leur mal en patience.

L’expérience sera aussi complètement différente. S’il est autorisé de chanter derrière son masque, les gestes barrières restent de mise. Les mesures prévoient notamment des heures d’entrées spécifiques, une distanciation dans les tribunes et des restrictions par rapport à l’alimentation et la boisson. Les fans ont aussi l’interdiction de toucher le ballon et de demander des photos ou des autographes aux joueurs.