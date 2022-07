Football: Les supporters des Girondins défilent pour soutenir leur club

3500 supporters répondent à l’appel

Depuis cette annonce fatidique, on évoque toutes sortes de perspectives. La plus funeste consiste en un dépôt de bilan et par conséquent, à une disparition pure et simple d’une institution vieille de 140 ans. Pourtant, les supporters, eux, refusent la résignation. Ils se sont réunis samedi après-midi dans les rues de la ville afin de manifester leur unité dans la tempête. Rassemblés sous le slogan «Je marche pour les Girondins», ce ne sont pas moins de 3500 personnes qui sont venues exprimer leur soutien à leur équipe, selon les organisateurs.