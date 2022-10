Qatar 2022 : Les supporters suisses ne se ruent pas sur les billets

Prix élevés et critiques envers le pays hôte: seulement la moitié du contingent de billets vendus en Suisse a trouvé preneur à un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la compétition.

Difficile de dire combien de supporters rouge et blanc garniront les rangs des tribunes lors de la prochaine Coupe du monde de football qui débutera le 20 novembre au Qatar. Selon «SonntagsBlick», l’Association suisse de football (ASF) a vendu pour l’instant la moitié de son contingent de billets disponibles pour la Suisse. Environ 1500 places ont été commandées pour les matches du premier tour contre la Serbie et le Cameroun et 2500 pour celui contre le Brésil.