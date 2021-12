Football – Les supporters visiteurs ont bravé les interdictions

Mercredi dernier, la Swiss Football League (SFL) a communiqué qu’elle avait décidé, «en raison de la situation épidémiologique, de renforcer à nouveau le concept de protection et de ne pas autoriser les supporters visiteurs (…) lors des deux dernières journées de 2021». Elle a ajouté que «la première mesure consiste à fermer les secteurs réservés aux visiteurs» en Super League et en Challenge League.

Pour motiver sa décision, la SFL a précisé que les déplacements de supporters en grand nombre dans des trains spécialement organisés «ne peuvent plus être justifiés» au vu du contexte sanitaire. «De plus, au cours des derniers tours, des débordements avec les supporters visiteurs ont eu lieu à plusieurs reprises lors des matches de Super League, a encore écrit la SFL. Cela a mis à rude épreuve les clubs recevant et la police, et n'est actuellement plus applicable en raison de la situation actuelle.»