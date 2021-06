Suisse - Les surgelés vont pouvoir être vendus en vrac

Cette pratique est encore interdite en Suisse. Seuls les produits surgelés préemballés sont autorisés à la vente. Mais depuis plus d’un an, une entreprise schwytzoise vend des produits congelés sans être préemballés. «Ce faisant, les additifs et les conservateurs sont systématiquement supprimés», a expliqué Othmar Reichmuth (Centre/SZ) au nom de la commission. «Afin de garantir la sécurité alimentaire, l’entreprise a mis au point un système sophistiqué, du stockage à la vente au consommateur, et l’a soumis aux autorités. Cela a apparemment été convaincant, et l’inspection cantonale des denrées alimentaires a donné son accord», a-t-il rappelé en soulignant que la commission était favorable à la motion.