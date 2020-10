Affaire «très sensible»

Les faits reprochés aux suspects n’ont pas été précisés par les forces de l’ordre. Tout au plus sait-on que le quatuor est soupçonné d'être lié aux groupes terroriste Al Qaïda et de l'Etat Islamique. Radio FR, qui cite une source proche du dossier, parle d’une affaire «très sensible», même si «ces personnes n'allaient pas commettre un acte terroriste dans les prochains jours».

Les enquêteurs avaient les suspects à l’œil depuis plusieurs mois. Leur profil, jeune et balkanique, ne surprend pas le chef du groupe d’analyse du terrorisme au Geneva center for Security policy Jean-Paul Rouiller. Mais le district de la Gruyère ne figurait pas sur sa liste rouge.: «C’est plutôt du côté de la ville de Fribourg et surtout de Morat que nos regards se seraient portés», reconnaît-il. L’enquête se poursuit.