Les SUV de luxe passent sur la voie de gauche

Seul Ferrari a réussi à se hisser dans la première moitié de la ligue de luxe avec 10’000 nouvelles immatriculations, même sans SUV. Avec Lamborghini en quatrième position, le SUV Urus a récemment représenté environ 5000 des 8200 véhicules vendus. Même Rolls-Royce, avec ses quantités exclusives, a profité de la demande dans la classe populaire. La Cullinan a été le modèle le plus vendu parmi les près de 5200 voitures livrées par les Britanniques.



Selon Inovev, Aston Martin (5800 exemplaires), McLaren (5600 exemplaires) et Lotus (1844 exemplaires) viennent compléter la ligue de luxe automobile. Aston Martin sera en tout cas représenté dans la catégorie des SUV avec le DBX. Porsche n’a toutefois pas été pris en compte. Avec environ 280’000 nouvelles immatriculations dans le monde, le constructeur de Stuttgart ne fait plus partie du cercle des constructeurs les plus exclusifs, selon Inovev. Mais au vu des chiffres de vente, cela ne perturbe guère les patrons de Porsche: en Suisse, Porsche est la seule marque à avoir augmenté ses ventes de janvier à fin juillet et ce de près de 20% et surtout grâce aux SUV Macan et Cayenne.