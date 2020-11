États-Unis : Les Swiss Beach Talks pour surprendre les Américains

Un ambassadeur suisse aux États-Unis a eu une idée pour présenter les Suisses vivant en Californie. C’est la vidéo qui a été privilégiée.

L’ambassadeur cherchait un nouveau format, parce qu’«on est fatigué de la mauvaise qualité de l’image des rencontres Zoom et autres webinars bricolés». «Je trouvais qu’il fallait de nouveau un peu d’art, de mise en scène, comme une bonne qualité de contenu, de son et d’image», a-t-il dit à Keystone-ATS.

Comme l’ambassadeur ne peut plus accueillir d’invités à la résidence du Consulat général à China Beach en raison du Covid, une discussion à deux s’est imposée. Il a choisi la vidéo, qui permet un auditoire plus grand qu’en présence du public – entre 50 et 100 personnes en temps normaux- et en live, pour que les spectateurs puissent poser des questions.