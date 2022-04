Tennis: Les Swiss Indoors annoncent le retour de Roger Federer

Roger Federer a officialisé sa participation aux Swiss Indoors. AFP

Difficile de ne pas y voir une opération de communication savamment orchestrée. À la veille de la prévente des premiers billets – elle commence ce mercredi matin à 8 h via le site internet du tournoi et celui de Ticketcorner – les Swiss Indoors de Bâle ont annoncé mardi leur grand retour sur le circuit ATP du 22 au 30 octobre, après deux années d’absence en raison de la pandémie de coronavirus, en même temps que la présence de l’icône locale, Roger Federer. De quoi donner furieusement envie de décrocher son précieux sésame…

Dans son communiqué, le tournoi précise que l’homme aux 10 titres à la St. Jakobshalle a confirmé sa présence au directeur, Roger Brennwald, et a ajouté Bâle à son calendrier initial, qui contenait déjà la Laver Cup à Londres, du 23 au 25 septembre. «Je suis impatient de rejouer à la maison», n’a pas manqué de réagir «RF» sur ses réseaux sociaux. Le Suisse, qui aura 41 ans lors de son retour dans son jardin rhénan en automne prochain, débarquera en tant que No 9 mondial, grâce à son classement protégé. Il est d’ores et déjà établi que le champion en titre entrera en lice le mardi 25 octobre, avant un éventuel deuxième match 48 heures plus tard.

Faut-il pour autant en déduire que la Laver Cup et les Swiss Indoors seront les deux premiers événements où l’on pourra revoir «le Maestro», absent depuis neuf mois, dans ses œuvres? Pas forcément. Dans nos colonnes, en novembre dernier, Roger Federer avait révélé qu’il ne rejouerait pas avant l’été 2022, qu’il serait même «incroyablement surpris» de disputer Wimbledon. Depuis, lors d’une course de ski à Lenzerheide, le 5 mars, il avait parlé d’un retour plutôt «à la fin d’été, début d’automne». Cela restait vague, mais son come-back est intrinsèquement lié aux sensations qui accompagnent actuellement sa reprise du travail physique avec son préparateur historique, Pierre Paganini, et qui vont bercer ses entraînements ces prochaines semaines.