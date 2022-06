Tennis: Les Swiss Indoors pourraient quitter Bâle

Annulés en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, les Swiss Indoors se disputeront du 22 au 30 octobre… à Bâle. Cela paraît logique et indiscutable, puisque c’est dans ce canton que Roger Brennwald a créé cette manifestation en 1970, plus précisément dans la ville de Muttenz.