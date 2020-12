Culture : Les Swiss Music Awards sans public au Hallenstadion

La prochaine édition de la remise des prix concernant la musique aura lieu à huis clos, le 26 février à Zurich. Les nominés se joindront à la cérémonie via un livestream.

L’an dernier, au Centre culturel et des congrès de Lucerne, le chanteur latino Loco Escrito (à g.) avait remporté pour la deuxième fois consécutive le prix du «Best hit», avec son titre «Punto».

Le 28 février dernier, les Swiss Music Awards a été l’un des derniers événements majeurs du secteur culturel qui s’est tenu avant le confinement. L’interdiction annoncée le même jour par le Conseil fédéral d’organiser des manifestations avec plus de 1000 participants avait failli empêcher la remise du prix de la musique. Quelques heures avant le début de la cérémonie, les organisateurs avaient toutefois annoncé que le rendez-vous était maintenu, mais devant un «public réduit».

Un an plus tard, le spectacle se déroulera au Hallenstadion pas tout à fait comme avant, puisque le public sera cette fois totalement absent de la salle. «Nous disons oui à cette variante», a dit lundi le directeur général de SMA, Marc Gobeli, dans un communiqué de presse. L’édition prévue pour 2021 est un symbole de la situation précaire des artistes pendant la pandémie. «Dans une année marquée par l’arrêt des concerts, il faut plus que jamais rendre hommage aux musiciens».