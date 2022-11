Coupe du monde: plusieurs symboles du monde arabo-musulman

Qatar 2022 : Les symboles du Mondial évoquent le monde arabo-musulman

Le logo, entre l’infini, le trophée et les dunes

Les motifs floraux au pied de l’emblème évoquent «l’art traditionnel arabe» et les deux points entourant le ballon de foot en haut à gauche rappellent la calligraphie arabe. C’est le cas aussi de la ligne prolongée entre le T et le A de «Qatar2022».

La mascotte, coiffe arabe et «gentil fantôme»

Visible partout dans les rues de Doha, sur les immeubles et de nombreux drapeaux, la mascotte La’eeb («joueur super-doué» en arabe) rappelle aussi la coiffe traditionnelle masculine (la ghoutra) et la cordelette noire qui la maintient en place (l’agal).

L’affiche, geste de célébration en noir et blanc

Cette main est surmontée d’un ballon de foot aux couleurs du Qatar (blanc et bordeaux) et des mots calligraphiés «2022» et «C’est parti» («Hayya» en phonétique, qui est aussi le nom de la carte dont devront disposer les spectateurs pour entrer dans l’émirat, prendre les transports en commun gratuitement et pénétrer dans les stades).