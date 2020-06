Les symptômes persistent dans 10 à 15% des cas

Rédiger un nouveau commentaire

cataclysmes social 07.06.2020 à 11:35

la suisse ment le nombre de cas augmentent mais pour l'économie il font prendre des risques aux citoyens et en plus mensonge pour le travail il y auras du chômage catastrophique et des faillites à outrance ça c'est la réalité et non les dire des dirigeants