Birmanie : Les syndicats appellent à «l’arrêt» de l’économie

Les principaux syndicats birmans ont appelé à intensifier la grève lundi pour étouffer la fragile économie du pays et faire pression sur la junte, au lendemain d’une nouvelle journée de répression contre les manifestants pro-démocratie et de raids des forces de sécurité.

«Le moment est venu d’agir. Nous appelons à (…) l’arrêt complet et prolongé de l’économie», ont écrit neuf fédérations représentant notamment des travailleurs dans les secteurs agricole, manufacturier et du BTP. Permettre aux activités économiques de se poursuivre ne ferait qu’aider l’armée qui «réprime l’énergie du peuple birman», ont-ils ajouté dans un communiqué commun.

Les appels à la grève, lancés dès les premières heures qui ont suivi le coup d’État du 1er février, ont déjà eu un impact important sur de nombreux secteurs, avec des banques incapables de fonctionner, des hôpitaux fermés et des bureaux ministériels vides. Plusieurs voix ont aussi appelé les citoyennes birmanes à descendre en nombre dans les rues ce 8 mars, Journée internationale des femmes.

La police et l’armée ont fait usage de gaz lacrymogène, de munitions en caoutchouc mais aussi de balles réelles pour disperser des rassemblements, d’après des témoignages recueillis par l’AFP. Des dizaines de contestataires ont été arrêtés et plusieurs blessés, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

Des manifestations qui se tenaient «dans des zones résidentielles, dans l’enceinte d’édifices religieux, d’hôpitaux et d’un campus ont été violemment réprimées», selon l’ONG birmane. Et «des policiers ont été vus en train de brandir des couteaux vers des manifestants, des jeunes ont été battus et frappés à coups de pied».