Suisse : Les syndicats des contrôleurs aériens fusionnent

Les quatre syndicats des contrôleurs aériens ont accepté de fusionner leur activité dans un syndicat unique. La nouvelle entité, qui commencera son activité le 1er janvier 2021, se nommera HelvetiCA.

HelvetiCA précise que la fusion était discutée depuis plus d’une année et n’a donc rien à voir avec la crise du secteur aérien provoquée par l’épidémie de Covid-19. Et d’expliquer que cette fusion permettra au secteur du contrôle aérien «de parler d’une seule voix mais surtout de bénéficier d’une structure plus professionnelle et plus performante financièrement».