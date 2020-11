La Chambre genevoise d’action syndicale (CGAS) «soutient la fermeture des activités économiques non essentielles» dictée par le Conseil d’Etat pour enrayer le rebond du Covid. Mais elle estime que la mesure «ne doit pas occulter le besoin d’augmenter les protections de la santé de celles et ceux qui continuent de travailler.» Ce mardi, les syndicat ont appelé à une amélioration des plans de protection, à des contrôles renforcés et exigent des mesures urgentes.