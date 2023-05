France: Syndicats prêts à renouer le dialogue, sans baisser les bras

En France, en attendant le «D-Day» du 6 juin et une 14e journée de manifestations contre la réforme des retraites, les syndicats reprendront langue cette semaine, avec la Première ministre, occasion pour eux de faire avancer les sujets qu’ils estiment prioritaires, face à un gouvernement qu’ils jugent «affaibli». Les cinq syndicats représentatifs – CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC – seront reçus à Matignon dans le cadre de réunions bilatérales, mardi et mercredi. Les organisations patronales le seront à leur tour la semaine suivante.

«Même après ces mois agités, je reste convaincue qu’il faut donner plus de place à la négociation et au dialogue social», assure Élisabeth Borne, dimanche, dans une interview au «JDD», se disant «à l’écoute des priorités» des organisations syndicales et patronales. Avec les responsables syndicaux, «on n’a jamais coupé le fil», insiste-t-elle.